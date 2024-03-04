экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Алматы ощутили землетрясение, толчки в 5 баллов. Люди выходят на улицу. Видео

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане в 11:22 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Сеть сейсмических станций РК.

«Эпицентр землетрясения расположен в 31 километре на юг от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения — 13,2. Глубина - 10 км.», - говорится в сообщении.

В Алматы землетрясение ощущалось силой в 5 баллов. Вслед за землетрясением в городе сработали сирены оповещения. Люди выходят на улицу.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com