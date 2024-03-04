В Алматы ощутили землетрясение, толчки в 5 баллов. Люди выходят на улицу. Видео

CentralAsia (KZ) - В Казахстане в 11:22 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Сеть сейсмических станций РК.

«Эпицентр землетрясения расположен в 31 километре на юг от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения — 13,2. Глубина - 10 км.», - говорится в сообщении.

В Алматы землетрясение ощущалось силой в 5 баллов. Вслед за землетрясением в городе сработали сирены оповещения. Люди выходят на улицу.

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