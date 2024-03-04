В Алматы сохраняется угроза повторных афтершоков, - ДЧС

CentralAsia (KZ) - После землетрясения в Алматы сохраняется угроза повторных афтершоков, сообщил начальник департаменте по чрезвычайным ситуациям города Нурлан Атыгаев.

«Уважаемые жители и гости города Алматы, в ДЧС развёрнут оперативный штаб под руководством акима города Ерболата Досаева. На данный момент сохраняется угроза повторных афтершоков. Данные о произошедшем землетрясении обрабатываются, результаты будут доведены дополнительно», – сказал Нурлан Атыгаев.

Он призвал граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, находиться в пунктах приёма населения.

В департаменте по ЧС развернут оперативный штаб под руководством акима города.

Уроки в школах и колледжах после обеда отменяются.

Глава ДЧС уточнил, что сообщения о жертвах землетрясения пока не поступали.

4 марта на границе Кыргызстана и Казахстана произошло землетрясение силой 6 баллов. В Алматы толчки ощущались в 5 баллов.

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