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Жители Алматы ощутили афтершок землетрясения, - казахские сейсмологи

CentralAsia (KZ) -  Жители Алматы ощутили афтершок землетрясения. Подземные точки были зарегистрированы сетью сейсмических станций в 12:54 по времени Астаны.

«Эпицентр землетрясения расположен в 255 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая-афтерш. Энергетический класс землетрясения 11.9. Магнитуда MPV 5.3», - говорится в сообщении.

В Алматы землетрясение ощущалось силой в 2 балла. Работа метро приостановлена в городе.

Ранее, 4 марта в 11:22 произошло землетрясение в Алматы, которое ощущалось силой в 5 баллов.

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