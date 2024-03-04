Ещё 74 гражданина Узбекистана были депортированы из США

CentralAsia (UZ) - Утром 3 марта в Ташкенте приземлился самолёт с 74 гражданами Узбекистана, нелегально прибывшими в США и депортированными властями этой страны. Об этом сообщает UzReport.

Самолёт Boeing 767 чартерной авиакомпании США выполнил рейс в Узбекистан из Далласа (штат Техас) через Бухарест (Румыния).

Сообщается, что большинство из депортированных попали в США через Мексику. Некоторые прибыли туда через другие страны.

В декабре прошлого года сообщалось о депортации из США 119 узбекистанцев, пытавшихся незаконно въехать в страну.

Власти США предупреждали, что их границы «закрыты для нелегальной миграции» и призывали граждан Узбекистана «использовать безопасный и законный путь для поездки в Соединённые Штаты».

США «тесно сотрудничают» с правительством Узбекистана для высылки узбекистанцев, у которых нет законных оснований оставаться в Штатах, говорилось в декабрьском заявлении посольства США в Ташкенте.

Всех нелегально въезжающих граждан, не имеющих каких-либо юридических оснований для пребывания в Соединённых Штатах, «быстро выдворят», отмечали в посольстве.

В октябре телеканал Fox News со ссылкой на внутренние данные Службы таможенного и пограничного контроля США сообщал, что с октября 2021 года по октябрь 2023 года более 13 тысяч граждан Узбекистана были задержаны в США при попытке незаконно пересечь границу.