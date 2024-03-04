Представитель энергосетей объяснил причину блэкаута в Душанбе

Иллюстративное фото // Reuters

CentralAsia (TJ) - Причиной отключения электроэнергии в Душанбе в минувшую пятницу является авария на республиканских высоковольтных линиях электропередачи. Об этом в интервью телеканалу «Душанбе» сказал представитель ОАО «Распределительные сети города Душанбе» Парвиз Кутбиддинов.

Он отметил, что авария произошла на магистральной линии, что привело к приостановке работы всей электроэнергетической системы страны.

«Аварийную ситуацию спровоцировало многократное увеличение потребления электричества из-за сильных холодов и обильный снегопад. В результате, системные линии электропередачи не выдержали нагрузку, и на отдельных участках вышли из строя», - подчеркнул энергетик.

При этом где именно были повреждены линии - он не сообщил.

Кутбиддинов отметил, что для устранения последствий аварии и восстановления энергоснабжения страны понадобилось более двух часов.

Он также сказал, что отсутствие электричества за этот отрезок времени привело к приостановке подачи тепла в столице, так как горячая вода в отопительную систему подается насосными станциями, которые работают с использованием электроэнергии.

«Такие ситуации возникают при аномальных природных явлениях в энергосистемах любых стран, даже в системах развитых стран мира, - подчеркнул также Кутбиддинов. - Чтобы в будущем такое не повторилось, энергетик призывает к экономному потреблению в условия нехватки электричества».

Между тем, он категорически опроверг существование лимита на потребление электроэнергии в стране, а периодические отключения электричества на тех или иных территориях города назвал вынужденными мерами, которые необходимы для сохранности инфраструктуры в условиях повышенной нагрузки в системе.

Ранее, 1 марта в 11:10 часов почти весь Таджикистан, в том числе столица, осталась без света. За этим последовало также отключение воды, отопления и даже связи.

Некоторые источники «Азия-Плюс» объяснили причины блэкаута аварией на Нурекской ГЭС, которая обеспечивает более половины страны электричеством.

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