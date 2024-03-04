В ближайшие дни сильных землетрясений в Алматы не ожидается с вероятностью 70% - ДЧС

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CentralAsia (KZ) - Комиссия по оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований заключила, что в ближайшие дни на территории Алматы сильных землетрясений не ожидается с вероятностью 70%, сообщила пресс-служба ДЧС города.

«Проанализировав оперативные сейсмические данные, комиссия отмечает, что на 12:20 на Алматинском прогностическом полигоне сейсмическая ситуация стабильна», - отмечается в сообщении.

Комиссия считает, что произошедшее в понедельник в 11:22 землетрясение на границе Казахстана и Кыргызстана магнитудой 6.1 и ощутимостью в городе Алматы 5 баллов, «является основным толчком, с последующими афтершоками».

Национальный научный Центр сейсмологических наблюдений и исследований продолжит постоянный мониторинг.

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