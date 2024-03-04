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В Казахстане ожидается +15 градусов тепла

CentralAsia (KZ) -  В ближайшие три дня в Казахстане ожидается смена погоды с теплой без осадков на дожди со снегом, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, 5-6 марта большая часть территории страны будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе и севере страны прогнозируется снег. Но 7 марта под влиянием атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки, в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра за исключением восточных регионов страны.

Также по республике ожидается туман.

Температура воздуха днем 7 марта на севере повысится до 0-5 °С, в южной половине страны до +5+15 °С.

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