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В Узбекистане произошло землетрясение

CentralAsia (UZ) -  На территории Миришкорского района Кашкадарьинской области Узбекистана в 11:29 в понедельник произошло землетрясение. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Магнитуда землетрясения в эпицентре, который находился в 457 км в юго-западном направлении от Ташкента, составила 4,6. Глубина очага — 8 км.

В Кашкадарьинской области подземные толчки ощущались с силой 2−3 балла.

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