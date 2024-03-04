В Узбекистане произошло землетрясение

CentralAsia (UZ) - На территории Миришкорского района Кашкадарьинской области Узбекистана в 11:29 в понедельник произошло землетрясение. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Магнитуда землетрясения в эпицентре, который находился в 457 км в юго-западном направлении от Ташкента, составила 4,6. Глубина очага — 8 км.

В Кашкадарьинской области подземные толчки ощущались с силой 2−3 балла.