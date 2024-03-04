В Узбекистане произошло землетрясение
- Узбекистан, общество
- 17:54, 04 марта 2024
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CentralAsia (UZ) - На территории Миришкорского района Кашкадарьинской области Узбекистана в 11:29 в понедельник произошло землетрясение. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.
Магнитуда землетрясения в эпицентре, который находился в 457 км в юго-западном направлении от Ташкента, составила 4,6. Глубина очага — 8 км.
В Кашкадарьинской области подземные толчки ощущались с силой 2−3 балла.
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