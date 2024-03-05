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Хишигсайхан квалифицировалась на Олимпийские игры 2024 года в Париже

CentralAsia (MNG) -  Мастер спорта международного класса Хишигсайхан Галбадрах квалифицировалась на Олимпийские игры 2024 года в Париже, заняв восьмое место со временем 2:26:32 на «Токийском марафоне», состоявшемся вчера в Токио, Япония

Она получила первые олимпийские права от монгольских спортсменов, установив новый рекорд Монголии. Она также возглавила подиум на чемпионате Азии 21 января 2024 года в Гонконге.

Более того, Хишигсайхан – первая монгольская портсменка, занявшая восьмое место на «Токийском марафоне».

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