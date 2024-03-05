ГИК и НК по правам человека будут сотрудничать в обеспечении права голосовать и быть избранными

CentralAsia (MNG) - Генеральная избирательная комиссия Монголии согласилась сотрудничать с Национальной комиссией по правам человека (НКПЧ) в сферах обеспечения права граждан голосовать и быть избранными, предотвращения нарушений и анализа реализации. 1 марта 2024 года руководитель аппарата Генеральной избирательной комиссии Бат-Эрдэнэ Доржсурэн и глава аппарата Национальной избирательной комиссии Монголии Адъяахишиг Цээхээ утвердили план по контролю за реализацией избирательного права во время очередных выборов Великого хурала Монголии в 2024 году.

Согласно плану, совместная группа будет работать во время очередных выборов Великого Государственного Хурала 2024 года для обеспечения избирательных прав граждан, работающих по месту жительства или проживающих в зарубежной стране, для обмена новостями и информацией о организация выборов и ход выборов, наблюдение и контроль за процессом выездного голосования.

Кроме того, совместная группа будет отвечать за организацию обучения по закону о выборах Великого Государственного Хурала Монголии и связанным с ним законам и постановлениям, а также внесение предложений по обеспечению соответствия правил, положений, инструкций, рекомендаций и форм документов принципам. и нормы прав человека.

Кроме того, стороны договорились обмениваться информацией и анализировать поступающие жалобы о нарушениях прав человека на каждом этапе выборов.

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