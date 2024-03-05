Стартует национальный форум «Трансформация образования в Монголии»

CentralAsia (MNG) - 4 февраля в Центральном дворце культуры стартовал национальный форум «Трансформация образования в Монголии 2024».

В связи с быстрым развитием науки и техники, социальными, экономическими и экологическими изменениями, а также непредсказуемыми тенденциями быстрого изменения, мир обращает внимание на развитие нового потенциала 21-го века в рамках всех этапов образования, начиная от дошкольного до непрерывного образования.

На Национальном форуме «Трансформация образования в Монголии 2024» обсуждаются изменения по следующим направлениям:

- Учебный план;

- Управление и организация образования;

- Оценка и мониторинг образования;

-Среда и инструменты обучения;

- Человеческие ресурсы.

На форуме выступил министр образования и науки Монголии Энх-Амгалан Лувсанцэрэн, подчеркнув цель утвержденной в 2023 году правовой реформы в сфере образования, развивающей «Мировой монгольский язык».

Министр подчеркнул изменения и реформы в сфере образования, проводимые для достижения этой цели, в том числе:

1. Более равное, гуманное образование, обеспечивающее образование для всех;

2. Устранение различий в образовании в городе и деревне. Лучшая школа – та, что рядом с домом.

3. Разрешение учащимся учиться самостоятельно, а не слишком много предметов и академического содержания. Подготовка к жизни, а не к экзаменам, поощрение каждого успеха и прогресса.

4. Достижение качественного образования посредством повышения квалификации учителей. Больше финансирования хорошим учителям.

5. Финансирование успехов студентов и развития преподавателей, а не института или здания.

6. Обеспечить возможность развиваться независимо от того, где вы живете, и учиться – реформы цифрового образования стартовали.

Готовы ли мы к Четвертой промышленной революции, революции XXI века и быстрым технологическим изменениям? Готовы ли школы и учителя? Что нам необходимо трансформировать в образовании, чтобы вырастить монгола, адаптировавшегося к изменениям? Ответы на все эти вопросы являются основой трансформации образован

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