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Потери скота в Монголии превысили три млн голов

CentralAsia (MNG) -  - К настоящему моменту потери скота в Монголии достигли 3 089 420 голов. Об этом в понедельник сообщила Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям страны.

«Это напрямую связано с тем, что 135 сомонов в 17 аймаках Монголии страдают от белого дзуда, 50 сомонов в 11 аймаках -- от железного или ледяного дзуда, а ситуация в еще 66 сомонах приближается к бедственной», — говорится в официальном сообщении.

В воскресенье очередная партия гуманитарного груза была отправлена из Улан-Батора в регионы Монголии, где возникли проблемы с зимовкой скота.

В настоящее время животноводство остается одним из главных драйверов экономики Монголии, а также источником дохода для почти 40 проц. кочевого населения страны.

Белый и железный дзуд является стихийным бедствием в скотоводческих регионах, в первую очередь в Монголии, при котором домашний скот не способен найти корм под снежным и ледяным покровом, что приводит к гибели большого количества животных.

Согласно данным Национального статистического комитета страны, к концу 2023 года в Монголии насчитывалось 64,7 млн голов скота.

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