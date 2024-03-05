АБР и правительство Монголии подписали соглашение о дополнительном финансировании в размере $15 млн

CentralAsia (MNG) - Азиатский банк развития и правительство Монголии подписали соглашение о дополнительном финансировании в размере 15 млн долларов США для улучшения доступа к качественному дошкольному, начальному и среднему образованию. Об этом в понедельник сообщили местные СМИ со ссылкой на официальную веб-страницу АБР в Монголии.

С монгольской стороны документ подписал министр финансов Болдын Жавхлан, а со стороны банка -- генеральный директор Департамента Восточной Азии АБР Мухаммад Эхсан Хан.

Денежные средства будут направлены на расширение проекта, одобренного в 2017 году – на строительство, расширение и оснащение оборудованием и мебелью еще трех школ и шести детских садов.

Ожидается, что в рамках всего проекта будет построено и расширено в общей сложности 30 школ и детских садов, где будут заниматься более 7 тыс. детей. В зданиях также будут реализованы меры по адаптации и устойчивости к климатическим изменениям для минимизации ущерба здоровью, наносимого неблагоприятными природными условиями, а также для повышения энергоэффективности.

Проект финансируется за счет льготных обычных капитальных ресурсов АБР и, как ожидается, будет завершен в феврале 2027 года.

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