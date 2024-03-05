Делегация Монголии приняла участие во Всемирном саммите женщин-предпринимателей в Абу-Даби

CentralAsia (MNG) - Представители девяти частных предприятий из Монголии, среди них представители компании “Хангбогд кашемир”, банка “Голомт” и группы “Тэсо”, приняли участие во Всемирном саммите женщин-предпринимателей “SheTrades Summit”, проходившем в Абу-Даби, ОАЭ.

Монгольскую делегацию принял Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в ОАЭ Ш.Одонбаатар, который рассказал о возможности экспорта монгольской продукции в страны Персидского залива и выразил готовность сотрудничать с отечественными производителями.

В рамках Всемирного саммита женщин-предпринимателей состоялась 13-я Министерская конференция (МС-13) Всемирной торговой организации (ВТО). Главным событием этой конференции стал запуск “Фонда женщин-экспортеров в цифровой экономике” на сумму 50 млн долларов США, направленного на решение проблем женщины-предпринимателей.

Министр внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед аз-Зейуди объявил, что ОАЭ предоставят грант в размере 10 млн долларов США “Фонду женщин-экспортеров в цифровой экономике”.

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