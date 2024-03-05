После землетрясения в Алматы поступило свыше 150 обращений о повреждениях, – МЧС РК

CentralAsia (KZ) - По данным МЧС, после землетрясения в Алматы 4 марта на телефон горячей линии поступило 239 звонков информационного характера и 156 обращений о повреждениях на социальных объектах и многоквартирных жилых домах.

При этом все объекты жизнеобеспечения, аэропорт, железнодорожные вокзалы и метро работают в штатном режиме, заверили в министерстве.

В понедельник в 11:22 в 31 км на юг от Алматы, на границе Казахстана и Кыргызстана, произошло землетрясение магнитудой 6.1. В Алматы толчки ощущались силой 5 баллов. Пострадал один человек: он получил ушиб и растяжение связок правого голеностопного сустава и стопы.

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