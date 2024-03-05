В Таджикистане объявили дату начала месяца Рамазан

CentralAsia (TJ) - Месяц Рамазан в Таджикистане в этом году начнется 11 марта. Об этом сегодня, 4 марта, сообщил Комитет религии Таджикистана и опубликовал календарь Рамазана.

Совет улемов страны принял решение о начале священного месяца на основании заключения Института астрофизики Национальной академии наук Таджикистана.

Совет также объявил сумму cадака фитра (милостыня в течение Священного поста) – 7 сомони.

Закят в этом году составит от 880 сомони. Закят должны давать те верующие, у которых есть лишние средства – этих средств должно быть не менее 35 275 сомони;

Фидия для тех, кто не может поститься, или за пропущенные дни поста в священный месяц - 420 сомони на 30 дней (14 сомони в день).

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