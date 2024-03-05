Опасность схода лавин на дорогах Таджикистана сохраняется

- Таджикистан, общество
- 10:26, 05 марта 2024
- Просмотров: 325
CentralAsia (TJ) - По данным Агентства гидрометеорологии Таджикистана, в ближайшие дни на территории горных регионов республики сохраняется лавиноопасность.
В частности, сход лавин ожидается в горных районах республиканского подчинения, на автодороге Душанбе-Худжанд и в западных районах Горно-Бадахшанской автономной области.
«Опасность схода лавин и камнепадов высокая», - отмечают в ведомстве.
В связи с этим, Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана убедительно просит население воздержаться от дальних поездок, сбора дров, выхода на охоту и рыбалку, а также от походов на лавиноопасные участки.
По данным комитета из-за выпавших осадков сохраняется вероятность схода лавин в горах Гиссарского хребта, а также на автотрассах Душанбе-Хорог, Душанбе-Ляхш, Хорог-Мургаб, Хорог-Ишкашим.