Зеленский сменил командующего Силами поддержки ВСУ

Александр Яковец

CentralAsia (TM) - Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего силами поддержки вооруженных сил Украины (ВСУ). Указы были размещены на сайте офиса президента.

«Назначить Яковца Александра Васильевича командующим силами поддержки»,— сообщается в президентском указе. Другим указом генерал-майор Дмитрий Герегу, назначенный командовать силами в августе 2021 года, был отправлен в отставку.

Бригадный генерал Александр Яковец до назначения был начальником инженерных войск в силах поддержки ВСУ. По словам Яковца, задача этих войск — подготовить условия для контрнаступления. В силы поддержки ВСУ входят войска в области радиоэлектронной борьбы, инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты, военно-топографическая служба, гидрометеорологическая служба и кинологическая служба.