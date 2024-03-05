экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Зеленский сменил командующего Силами поддержки ВСУ
Александр Яковец
Александр Яковец

CentralAsia (TM) -  Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего силами поддержки вооруженных сил Украины (ВСУ). Указы были размещены на сайте офиса президента.

«Назначить Яковца Александра Васильевича командующим силами поддержки»,— сообщается в президентском указе. Другим указом генерал-майор Дмитрий Герегу, назначенный командовать силами в августе 2021 года, был отправлен в отставку.

Бригадный генерал Александр Яковец до назначения был начальником инженерных войск в силах поддержки ВСУ. По словам Яковца, задача этих войск — подготовить условия для контрнаступления. В силы поддержки ВСУ входят войска в области радиоэлектронной борьбы, инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты, военно-топографическая служба, гидрометеорологическая служба и кинологическая служба.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com