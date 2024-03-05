Месяц Рамадан начнётся 11 марта, — Управление мусульман Узбекистана
- Узбекистан, общество
- 11:15, 05 марта 2024
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CentralAsia (UZ) - Первый день месяца Рамадан в текущем году выпадает на понедельник 11 марта, сообщила пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.
К такому решению пришли участники онлайн-совещания коллегий фетв Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Азербайджана, проведённого по инициативе Управления мусульман Узбекистана.
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