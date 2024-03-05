экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Месяц Рамадан начнётся 11 марта, — Управление мусульман Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Первый день месяца Рамадан в текущем году выпадает на понедельник 11 марта, сообщила пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.

К такому решению пришли участники онлайн-совещания коллегий фетв Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Азербайджана, проведённого по инициативе Управления мусульман Узбекистана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com