Утечка секретных документов Пентагона: Тейшейр заключил соглашение о признании вины. Он согласился на 16 лет тюрьмы

Джек Тейшейр

CentralAsia (CA) - Военнослужащий ВВС США Джек Тейшейра, обвиняемый по делу об утечке секретных документов Пентагона, заключил соглашение о признании вины, сообщает ABC News.

В рамках сделки Тейшейра признал себя виновным по шести пунктам обвинения, в том числе об умышленном хранении и передаче информации, касающейся национальной обороны. В обмен прокуратура согласилась не выдвигать против военного более серьезные обвинения, в том числе о шпионаже.

Также стороны договорились о возможном сроке лишения свободы — Тейшейре назначат не менее 11 лет тюремного заключения. Агентство Reuters уточняет, что обвинение рекомендует приговорить военного к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы. До сделки Тейшейре грозило до десяти лет по каждому пункту обвинения, напоминает Forbes.

Помимо этого, Тейшейра будет должен выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов, а также вернуть все конфиденциальные материалы, которые могли остаться в его распоряжении, уточняет издание. Вынесение приговора назначено на 27 сентября.

Об утечке секретных документов американских военных и разведки, касавшихся в том числе военных действий в Украине, стало известно весной 2023 года. 13 апреля по этому делу был задержан Джек Тейшейра, который публиковал секретные документы на закрытом сервере в Discord. Эти документы долгое время оставались незамеченными, пока некоторые из них не были повторно опубликованы на других более крупных серверах и платформах. Эта утечка считается одной из крупнейших за последние годы.