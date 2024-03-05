В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,6, толчки ощутили и в Кыргызстане
- Узбекистан, общество
- 14:25, 05 марта 2024
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CentralAsia (UZ) - На территории Узбекистана 5 марта в 11:52 произошло землетрясение магнитудой 3,6, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Эпицентр находился в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Очаг залегал на глубине 15 км.
Расстояние от эпицентра до Ташкента — около 100 км в северо-восточном направлении.
Толчки 2,6 баллов ощутили и в приграничных районах Кыргызстана.
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