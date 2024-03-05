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В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,6, толчки ощутили и в Кыргызстане

CentralAsia (UZ) -  На территории Узбекистана 5 марта в 11:52 произошло землетрясение магнитудой 3,6, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Эпицентр находился в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Очаг залегал на глубине 15 км.

Расстояние от эпицентра до Ташкента — около 100 км в северо-восточном направлении.

Толчки 2,6 баллов ощутили и в приграничных районах Кыргызстана.

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