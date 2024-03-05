Свыше $1 млн потратят на систему мгновенной рассылки о землетрясениях в Алматы, - мэр

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CentralAsia (KZ) - До конца мая текущего года в Алматы планируют внедрить систему мгновенных телефонных оповещений населения о землетрясениях. На нее из бюджета уже выделили 475 млн тенге (свыше $1 млн). Об этом на заседании правительства сообщил аким (мэр) Алматы Ерболат Досаев, передает Курсив.kz.

Разработкой системы акимат (администрация) города занимается совместно с Минцифры и МЧС. «В отличие от традиционных смс эта технология не создает дополнительную нагрузку на сеть и позволяет обеспечить мгновенную и массовую рассылку сразу для всех абонентов, находящихся в зонах покрытия антенн», — отметил Досаев.

Во время землетрясений в Алматы 23 января и 4 марта 2024 года многим жителям и гостям города SMS-оповещение о сейсмическом событии пришло со значительной задержкой. Отмечалось, что сообщения отправили вовремя, однако были сложности с их доставкой абонентам. В связи с этим, еще зимой власти предложили заменить «медленные» смс мгновенными оповещениями.

Что касается вчерашнего землетрясения, то, как отметил Ерболат Досаев, на утро 5 марта обстановка в Алматы стабильная, оперштаб функционирует, все службы мобилизованы и переведены на усиленный режим работы.

Объекты жизнеобеспечения, а также аэропорт, железнодорожные вокзалы и метро работают в штатном режиме. В МЧС к настоящему моменту поступило 156 обращений о повреждениях на социальных объектах и в многоквартирных жилых домах города.

После землетрясения в стационар Алматы доставили одного пострадавшего, где ему оказали необходимую помощь.

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