Космический телескоп Джеймса Уэбба запечатлел окончание формирования планеты

Художественное изображение, адаптированное для выделения газа, рассеивающегося из планетообразующего диска // ESO/M. Kornmesser

CentralAsia (CA) - Космический телескоп Джеймса Уэбба запечатлел окончание формирования планеты.

Как говорится в статье, опубликованной в Astronomical Journal группой ученых во главе с Наманом Баджаджем из Университета Аризоны и включающей доктора Уму Горти из Института SETI., впервые полученное изображение показывает ветры со старого планетообразующего диска (все еще очень молодого по отношению к Солнцу), который активно рассеивает свое газообразное содержимое. Изображение диска уже создавалось ранее, ветров со старых дисков — нет. Знание того, когда газ рассеивается, важно, поскольку это ограничивает время, оставшееся зарождающимся планетам для поглощения газа из окружающей среды.

В основе этого открытия лежит наблюдение TCha, молодой звезды (относительно Солнца), окруженной разрушающимся диском, примечательным своей обширной пылевой щелью радиусом около 30 астрономических единиц. Впервые астрономы получили изображение рассеивающегося газа (он же ветры), используя четыре линии благородных газов неона (Ne) и аргона (Ar), одна из которых впервые обнаружена в диске, формирующем планету. Изображения [Ne II] показывают, что ветер исходит из расширенной области диска. Команда заинтересована в том, чтобы узнать, как происходит этот процесс, чтобы они могли лучше понять историю и влияние на нашу Солнечную систему.

«Эти ветры могут быть вызваны либо высокоэнергетическими звездными фотонами (светом звезды), либо магнитным полем, которое оплетает планетообразующий диск», - сказал Наман.

Планетные системы, подобные нашей Солнечной, по-видимому, содержат больше скалистых объектов, чем богатых газом. Вокруг нашего Солнца к ним относятся внутренние планеты, пояс астероидов и пояс Койпера. Но ученым давно известно, что планетообразующие диски изначально содержат в 100 раз больше массы газа, чем твердых тел, что приводит к насущному вопросу: когда и как большая часть газа покидает диск/систему?

На самых ранних стадиях формирования планетной системы планеты объединяются во вращающийся диск из газа и крошечной пыли вокруг молодой звезды. Эти частицы собираются вместе, образуя все более крупные куски, называемые планетезималями. Со временем эти планетезимали сталкиваются и слипаются, в конечном итоге образуя планеты. Тип, размер и местоположение формирующихся планет зависят от количества доступного материала и от того, как долго он остается на диске. Таким образом, исход формирования планет зависит от эволюции и рассредоточения диска.