На побережьях Антарктиды уменьшается количество льда. Прибрежные животные однажды могут обосноваться на континенте, - ученые

// Ceridwen Fraser

CentralAsia (CA) - Увеличение количества очагов открытой воды в морском льду Антарктиды (полыньи) может означать, что прибрежные растения и животные однажды могут обосноваться на континенте. К такому выводы пришли исследователи новозеландского Университета Отаго.

Команда обнаружила неожиданные доказательства того, что площадь полыний вокруг Антарктиды резко увеличивается, и она следует интригующему циклу, увеличиваясь и сокращаясь примерно каждые 16 лет.

«Эти тенденции завораживают – и мы не замечали их раньше. Мы не совсем уверены, что является движущей силой цикличности, но экологические последствия могут быть огромными», - говорит доктор Даффи.

Соавтор доктор Ариан Пурич, ученый из Университета Монаша в Австралии, изучающий взаимодействие океана и атмосферы, говорит, что циклические закономерности, по-видимому, согласуются с атмосферными факторами, включая Южный кольцевой режим, климатическое явление, которое окружает Антарктиду и влияет на погоду в Новой Зеландии и Австралии.

Недавний рекордно низкий уровень покрытия Антарктики морским льдом был связан с потеплением океана, говорит доктор Пурич.

Старший автор исследования, профессор Керидвен Фрейзер, также из Департамента морских наук, говорит, что результаты также критически важны для прогнозирования того, что произойдет с прибрежными экосистемами Антарктиды по мере потепления климата.

«Мы знаем, что многие неместные растения и животные могут достичь Антарктиды, например, сплавляясь по плавучим водорослям.

На данный момент большинство из них не могут поселиться из-за размыва прибрежных льдов. Меньшее количество льда могло бы создать возможности для укоренения некоторых прибрежных растений и животных, что имело бы серьезные последствия для местных прибрежных экосистем Антарктики», - сказал профессор Фрейзер.

Доктор Даффи согласен: «Наши исследования показывают, что площади открытых водоемов вдоль антарктических побережий, в частности, увеличиваются по мере потепления климата. Эти меняющиеся условия прибрежной среды будут означать, что экосистемы должны адаптироваться и изменяться».