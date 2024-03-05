Китай планирует увеличить военный бюджет на 7,2%

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CentralAsia (CA) - В 2024 году Китай увеличит расходы бюджета на оборону на 7,2%, до 1,67 трлн юаней ($230,6 млрд), сообщает Reuters со ссылкой на проект бюджета, подготовленный перед открытием Всекитайского совета народных представителей (ВСНП, парламент КНР). Согласно документу, целевой показатель роста ВВП на этот год составляет 5%, передает агентство.

В распоряжении Reuters также есть доклад, сопровождающий проект бюджета. В нем, в частности, говорится, что Китай будет решительно противостоять «сепаратистской деятельности, направленной на независимость Тайваня, и внешнему вмешательству». В документе подчеркивается, что КНР будет «решительна в стремлении к воссоединению Китая». Агентство отмечает, что в докладе отсутствует формулировка «мирное воссоединение», которая содержалась в подобных документах прошлых лет.

Reuters сообщает, что Китай наращивает расходы на оборону уже девятый год подряд. В 2023 году КНР также увеличила военный бюджет на 7,2%, до 1,55 трлн юаней (около $224,8 млрд).