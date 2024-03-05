В Казахстан релоцирована 41 иностранная компания, – Миннацэкономики РК

CentralAsia (KZ) - На сегодняшний день 41 крупная иностранная компания завершила процесс релокации из России в Казахстан, сообщил в ходе брифинга в правительстве вице-министр национальной экономики Бауыржан Кудайбергенов.

«На сегодня правительством ведется работа по релокации иностранных компаний, крупных предприятий. В перечне у нас порядка 400 компаний из более 30 стран. На сегодня 41 компания стоимостью более 1,5 млрд долларов (релоцирована). Эти компании вы знаете – inDriver, Tik-Tok и так далее», - сказал Кудайбергенов.

Релокацию 37 компаний планируют завершить до конца года, отметил вице-министр.

По его словам, капитализация этих компаний оценивается более чем в $1 млрд. Это компании из сферы обрабатывающей промышленности, IT, цифровизации и горно-добывающей отрасли.

«До конца года мы должны (завершить процесс релокации). Я не могу сказать, что это точно будет 37 компаний. Возможно, чуть меньше, возможно, чуть больше, но до конца года мы эту работу проведем», - добавил вице-министр.

В конце августа 2023 года уже бывший премьер-министр Алихан Смаилов сообщал, что в Казахстан из России перебазировались 35 крупных иностранных компаний.

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