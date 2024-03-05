В Казахстане ожидается дефицит электроэнергии, - KEGOC

CentralAsia (KZ) - В Казахстане осенью ожидается дефицит электроэнергии. Такие прогнозы сделал АО KEGOC, передает Informburo.kz.

«Прогнозные балансы на предстоящий осенне-зимний период показывают дефициты как по электрической энергии, так и по мощности в течение всего периода с октября 2024 года по март 2025 года. При прогнозируемой максимальной электрической нагрузке в 17,4 ГВт и генерации станций 16,4 ГВт, дефицит составит около 1,025 ГВт. Он может быть покрыт в основном путём импорта из Российской Федерации», – сказал председатель правления KEGOC Наби Айтжанов на расширенной коллегии Минэнерго.

По его данным, при текущей динамике роста потребления электроэнергии в предстоящий осенне-зимний период, максимум нагрузки южной зоны может составить более 4500 МВт.

Для обеспечения полного покрытия потребностей потребителей южного региона и недопущения ввода ограничений, необходима работа Жамбылской ГРЭС в пятиблочном режиме, заключил Наби Айтжанов.

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