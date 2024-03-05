Госдеп США внес ВКС России, «Вагнер» в санкционный список по нераспространению оружия

CentralAsia (CA) - Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ), ЧВК «Вагнер» и россиянин Павел Шевелин попали в санкционный список Госдепартамента США.

Причиной санкций, как пишет Коммерсантъ, стало якобы нарушение законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ).

Решение о введении санкций было принято американским правительством 27 февраля. В санкционный список также попал гражданин КНДР и компания «Элтехнорд», расположенная в Санкт-Петербурге, следует из документа в Федеральном реестре США.

По версии Госдепартамента, ВКС РФ, ЧВК «Вагнер» и Шевелин причастны к передаче или приобретению оружия массового поражения, в том числе и ядерного оружия, в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

4 марта президент США Джо Байден продлил на год действие некоторых санкций против России. Речь идет о санкциях, введенных самим господином Байденом, а также 45-м президентом США Дональдом Трампом и 44-м президентом Бараком Обамой.

США начали вводить санкции против России из-за действий на Украине касательно Крыма в 2014 году. Под американские санкции попали некоторые банки, бизнесмены, политики, а также руководство ДНР и ЛНР.