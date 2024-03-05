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Франция поддерживает идею ввести налог на прибыль от российских активов, - Макрон

CentralAsia (CA) -  Франция полностью поддерживает предложение ввести налог на прибыль от замороженных российских активов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Чехии, отвечая на вопрос, поддерживает ли Франция идею использовать замороженные российские активы, даже частично, на финансирование Украины.

«В том, что касается замороженных российских активов, позиция Франции проста: мы полностью поддерживаем предложение ввести налог на прибыль от выявленных активов, что составит от 3 до 5 миллиардов в год», - сказал он.

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