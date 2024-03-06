В северную Газу отклонили колонну из 14 грузовиков, ВПП пришлось доставлять продукты людям при поддержке военно-воздушных сил Иордании

Семья, бежавшая из Сабры в Дейр-эль-Балах // ВПП ООН/Али Джадаллах

CentralAsia (CA) - Всемирная продовольственная программа (ВПП) заявила, что израильские военные отказали во въезде автоколонне с гуманитарной помощью в северную Газу, предотвратив первую попытку агентства ООН доставить туда помощь с 20 февраля, пишет Al Jazeera.

ВПП заявила, что чтобы предотвратить голод, к северу Газы должен быть доступ по дороге.

В свою очередь, агентство пишет в своем аккаунте в соцсети Х, что после того, как сегодня колонна из 14 грузовиков была отклонена, при поддержке военно-воздушных сил Иордании в северную Газу было доставлено продовольствие ВПП для 20 тыс. человек.

«ВПП полна решимости сделать все возможное, чтобы помочь нуждающимся. Но чтобы предотвратить голод, у нас должен быть доступ по дороге», - пишет организация.