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В северную Газу отклонили колонну из 14 грузовиков, ВПП пришлось доставлять продукты людям при поддержке военно-воздушных сил Иордании
Семья, бежавшая из Сабры в Дейр-эль-Балах
Семья, бежавшая из Сабры в Дейр-эль-Балах
// ВПП ООН/Али Джадаллах

CentralAsia (CA) -  Всемирная продовольственная программа (ВПП) заявила, что израильские военные отказали во въезде автоколонне с гуманитарной помощью в северную Газу, предотвратив первую попытку агентства ООН доставить туда помощь с 20 февраля, пишет Al Jazeera.

ВПП заявила, что чтобы предотвратить голод, к северу Газы должен быть доступ по дороге.

В свою очередь, агентство пишет в своем аккаунте в соцсети Х, что после того, как сегодня колонна из 14 грузовиков была отклонена, при поддержке военно-воздушных сил Иордании в северную Газу было доставлено продовольствие ВПП для 20 тыс. человек.

«ВПП полна решимости сделать все возможное, чтобы помочь нуждающимся. Но чтобы предотвратить голод, у нас должен быть доступ по дороге», - пишет организация.

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