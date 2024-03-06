Видео — В Канаде молния ударила в самолёт с 550 пассажирами на борту
- Азия и мир, происшествия
- 9:27, 06 марта 2024
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CentralAsia (CA) - Boeing 777-300 авиакомпании Air Canada с 550 пассажирами вылетел из аэропорта Ванкувера и направлялся в Лондон, когда в него ударила молния.
Как пишет Global News, в момент столкновения в хвостовой части самолета видна большая синяя вспышка.
Самолет Boeing 777 долетел до места назначения и благополучно приземлился.
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