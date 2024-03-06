Видео — В Канаде молния ударила в самолёт с 550 пассажирами на борту

CentralAsia (CA) - Boeing 777-300 авиакомпании Air Canada с 550 пассажирами вылетел из аэропорта Ванкувера и направлялся в Лондон, когда в него ударила молния.

Как пишет Global News, в момент столкновения в хвостовой части самолета видна большая синяя вспышка.

Самолет Boeing 777 долетел до места назначения и благополучно приземлился.