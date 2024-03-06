В Анталии торнадо, ливни и гроза

CentralAsia (CA) - Во второй половине 5 марта в Анталии начались сильные дожди и грозы, пишет Sondakika.

Были перебои с транспортом, затоплены дома и предприятия, образовались лужи в подземных переходах. Гигантские волны образовались в результате шторма на пристани для яхт Калеичи и на побережье Коньяалты. Сообщалось, что в восточных округах ожидаются очень сильные осадки.

Из-за скопления воды на дорогах возникли перебои с транспортом. В некоторых районах центра города затоплены дома и предприятия. В некоторых подземных переходах образовались лужи, автомобили застряли.

В заявлении префектуры сообщается, что в восточных районах города Аксу, Серик, Манавгат, Ибрады, Аксеки, Гюндогмуш и Алании ожидаются сильные дожди, местами очень сильные. Было предупреждено об опасности внезапных наводнений, наводнений, молний, града и торнадо.

В море в районе Авсаллар в Алании образовалось торнадо.

В районе Чайкой Кашского района лесной пожар, вызванный ударом молнии, был взят под контроль благодаря вмешательству бригад.

Из-за торнадо, образовавшегося в районе Калкан, были повреждены оливковые деревья, магазины, дома и предприятия.

Торнадо также произошел в районах Демре и Кумлуджа. В Кумлудже из-за торнадо были повреждены крыши некоторых домов, школ, транспортных средств, теплиц и сельскохозяйственных угодий.

В районе Финике обрушился град. Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в регионе до полуночи.

⇳