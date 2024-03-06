США не будут отправлять войска в Украину, Зеленский не просил о такой помощи, - Совбез США

// Скриншот из трансляции Белого дома

CentralAsia (CA) - Соединенные Штаты не будут отправлять войска для ведения боевых действий на территории Украины, и президент Владимир Зеленский не просил о такой помощи, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для прессы в Белом доме 5 марта.

«Американские войска не будут воевать на территории Украины», - сказал Кирби журналистам, выступая от имени президента США Джо Байдена.

«И знаете что? Президент Зеленский не просит об этом. Он просто просит инструменты и возможности. Он никогда не просил, чтобы иностранные войска сражались за его страну», - отметил он.