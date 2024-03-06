США депортировали 74 узбекистанца

CentralAsia (UZ) - Утром 3 марта 74 узбекистанца, незаконно выехавших в США, были репатриированы, пишет UzReport.

Сообщается, что многие из них перебрались в Америку через Мексику. Есть также граждане, которые проехали через несколько других стран. Они столкнулись с различными трудностями, пока не попали на территорию США.

Так, узбекистанец, побывавший в США, рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся:

«Потеряв багаж, я вдруг полетел в Мадрид. Билет в этом городе был потерян, и в течение 14 дней в Мадриде «прятали» 400 узбеков. Отсюда нас депортировали в Турцию. Позже мы поехали в Гватемалу и попробовали еще раз. 2 раза возвращался с границы и 2 суток лежал в иммиграционном пункте. Пешком с гражданами Венесуэлы мы шли 3 дня. Там мы тоже бежали, ходили пешком, видели все мертвое. Не советую, Америка-это просто реклама.

У меня ушло около 10 тысяч долларов. Выйдя из дома в июле, я добрался до этого штата в августе. Но я не мог работать. Мы вернулись, Потратив и потратив деньги. Мой совет тем, кто хочет пойти, не ходите. Это просто реклама. Вы вернетесь с болезнью. Все ложь».

20 декабря 2023 года также были репатриированы 119 узбеков, незаконно выехавших в США.