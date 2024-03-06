В Казахстане нашли месторождение лития на $15,7 млрд

// Yonhap

CentralAsia (KZ) - Корейский научно-исследовательский институт геонауки сообщил, что в прошлом году обнаружил месторождение лития в Казахстане и планирует приступить к его разработке, пишет Korea Times.

Месторождение было обнаружено на площади пегматитов площадью 1,6 кв. км в Восточном Казахстане, где в прошлом добывали тантал.

Корейский институт наук о земле и минеральных ресурсов (KIGAM) изучает этот район с мая прошлого года по запросу правительства Казахстана, учитывая, что тантал обычно поставляется вместе с литием и цезием.

Литий является одним из важнейших полезных ископаемых для индустрии электромобилей, поскольку он является фундаментальным компонентом аккумуляторов.

В этом районе зарыты ресурсы на сумму 21 трлн вон ($15,7 млрд), сообщает KIGAM со ссылкой на данные Казахстана.

Согласно анализу, проведенному канадским агентством, содержание некоторых видов лития, найденных в этом районе, достигало 5,3$, добавил КИГАМ, отметив, что содержание лития из шахты в Западной Австралии составляет 2,1$.

KIGAM планирует подать заявку на разведку скважин в этом районе, чтобы в следующем году начать добычу лития совместно с корейской компанией.

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