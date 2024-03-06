экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане нашли месторождение лития на $15,7 млрд
// Yonhap

CentralAsia (KZ) -  Корейский научно-исследовательский институт геонауки сообщил, что в прошлом году обнаружил месторождение лития в Казахстане и планирует приступить к его разработке, пишет Korea Times.

Месторождение было обнаружено на площади пегматитов площадью 1,6 кв. км в Восточном Казахстане, где в прошлом добывали тантал.

Корейский институт наук о земле и минеральных ресурсов (KIGAM) изучает этот район с мая прошлого года по запросу правительства Казахстана, учитывая, что тантал обычно поставляется вместе с литием и цезием.

Литий является одним из важнейших полезных ископаемых для индустрии электромобилей, поскольку он является фундаментальным компонентом аккумуляторов.

В этом районе зарыты ресурсы на сумму 21 трлн вон ($15,7 млрд), сообщает KIGAM со ссылкой на данные Казахстана.

Согласно анализу, проведенному канадским агентством, содержание некоторых видов лития, найденных в этом районе, достигало 5,3$, добавил КИГАМ, отметив, что содержание лития из шахты в Западной Австралии составляет 2,1$.

KIGAM планирует подать заявку на разведку скважин в этом районе, чтобы в следующем году начать добычу лития совместно с корейской компанией.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com