В России за второго ребенка планируют начать выплачивать по 1 млн рублей маткапитала

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CentralAsia (CA) - В Думу внесут законопроект о выплате маткапитала в 1 млн рублей за второго ребенка, пишет ТАСС.

Группа депутатов Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия - За правду» разработала законопроект, которым предлагается с учетом темпов инфляции и роста цен на жилье выплачивать материнский капитал в размере 1 млн рублей за второго ребенка, пишет ТАСС.

По законопроекту, размер материнского (семейного) капитала с 1 февраля 2025 года составит 756,7 тыс. рублей на первого ребенка и 1 млн рублей — на второго ребенка, а также 1 млн рублей на третьего ребенка при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

В пояснительной записке говорится, что с 1 февраля 2024 года размер материнского капитала был проиндексирован на 7,4 % и составил 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей - на второго ребенка. С 2007 по 2022 год выплаты получили 12 млн семей, из них 9,8 млн семей полностью или частично потратили деньги, утверждают авторы законопроекта.