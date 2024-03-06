Россия и Китай планируют разместить на Луне ядерную энергоустановку

CentralAsia (CA) - Россия и Китай могут установить на поверхности Луны ядерную энергоустановку в 2033–2035 годах, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, пишет «Коммерсантъ».

«Сегодня серьезно рассматриваем проект где-то на рубеже 2033–2035 годов доставки и монтажа на лунной поверхности вместе с нашими китайскими коллегами энергетической установки», - сказал он во время выступления на Всемирном форуме молодежи.

По словам Борисова, такую миссию можно будет выполнить при помощи робототехнических средств. Необходимые для этого технологические решения уже готовы.

29 декабря 2023 года правительство России одобрило ратификацию заключенного в ноябре 2022 года соглашения с Китаем о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. Ключевыми участниками проекта будут «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление.