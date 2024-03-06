Фото — Китай пробурил сверхглубокую скважину в Синьцзян-Уйгурском автономном районе

// Синьхуа

CentralAsia (CA) - В Китае пробурили сверхглубокую скважину, сообщает «Синьхуа».

Глубина бурения сверхглубокой скважины в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая перешагнула рубеж в 10 000 м.

Скважина «Шэньдитакэ-1» с проектной глубиной 11 100 м расположена во внутреннем районе пустыни Такла-Макан в Таримской впадине. Это первая в Китае научно-разведочная скважина, проектная глубина которой составляет более 10 000 м.

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