Фото — Китай пробурил сверхглубокую скважину в Синьцзян-Уйгурском автономном районе
- Азия и мир, экономика
- 11:58, 06 марта 2024
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CentralAsia (CA) - В Китае пробурили сверхглубокую скважину, сообщает «Синьхуа».
Глубина бурения сверхглубокой скважины в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая перешагнула рубеж в 10 000 м.
Скважина «Шэньдитакэ-1» с проектной глубиной 11 100 м расположена во внутреннем районе пустыни Такла-Макан в Таримской впадине. Это первая в Китае научно-разведочная скважина, проектная глубина которой составляет более 10 000 м.
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