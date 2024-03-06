В Казахстане начнут строить водохранилище «Байдибек ата»
CentralAsia (KZ) - В Туркестанской области начнут строить водохранилище «Байдибек ата», сообщил министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов на встрече с аграриями Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области.
Как цитирует его пресс-служба Минводресурсов РК, строить водохранилище начнут до конца этого года.
Также в этом году в Туркестанской области планируется внедрить водосберегающие технологии на 22-х тысячах гектаров сельскохозяйственных земель, чтобы довести площадь использования передовых систем полива до 54,3 тысяч гектаров. 1406 крестьянских хозяйств приступили к соответствующей работе.
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