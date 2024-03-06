Алматинцы ощутили землетрясение в Китае

CentralAsia (KZ) - Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 06 марта 2024 года в 05 час. 09 мин. по времени Астаны (00 час. 09 мин. по Гринвичу) в Китае произошло землетрясение.

Магнитуда землетрясения составила 5.6.

Землетрясение ощущалось в Алматы силой 2 балла по шкале MSK-64 (K).

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