Единственный путь к миру — создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, - Эрдоган

CentralAsia (CA) - Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил на совместной пресс-конференции, организованной в президентском комплексе после его встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает «Анадолу».

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция 26 февраля Турция выступила с докладом в Международном суде и заявила о своей позиции по различным аспектам этого вопроса.

По его словам, мир на Ближнем Востоке не воцарится, если не будет найдено справедливое решение израильско-палестинского конфликта.

«Единственный путь к прочному миру — это создание независимого, суверенного и географически интегрированного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Международному сообществу бесполезно, бессмысленно и бесполезно пытаться справиться с последствиями продолжающейся оккупации. В этом отношении всем соответствующим государствам необходимо подставить руки под камень таким образом, чтобы это помогло и сторонам проблемы», - сказал он.

«В ходе наших сегодняшних консультаций мы подробно обсудили последнюю ситуацию в Палестине. Наши палестинские братья и сестры переживают один из самых сложных периодов в своей истории. С 7 октября около 32 тысяч палестинцев погибли, более 72 тысяч человек получили ранения, почти 2 миллиона палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в результате израильских атак на невинных людей в Газе и Рамалле».