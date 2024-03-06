Мирзиёев хочет сделать Ташкент «городом для пешеходов»

CentralAsia (UZ) - В ходе посещения центра регистрации и диагностики автотранспортных средств Президенту Шавкату Мирзиёеву представлен проект упорядочению загруженных перекрестков и улиц Ташкента, а также устранению заторов.

Как пишет пресс-служба президента Узбекистана, проект поставил перед собой три основные задачи — обеспечение безопасности и удобства пешеходов, приоритетность общественного транспорта, увеличение пропускной способности и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий.

Данный проект был реализован в тестовом режиме на крупном перекрестке Ташкента — на пересечении улиц Бобура и Фурката.

На перекрестке были созданы островки безопасности для пешеходов, установлены устройства управления светофорами на пешеходных переходах. Остановки общественного транспорта были перепроектированы для удобства посадки и высадки пассажиров.

Также на перекрестке была организована система интеллектуальных светофоров, продолжительность сигналов которых адаптируется к интенсивности потока транспорт.

Президент дал указания по расширению этих работ и полному внедрению принципа «город – для пешеходов», говорится в сообщении.