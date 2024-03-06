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ПВО перехватила украинский беспилотник над Воронежской областью
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Около 08:30 по московскому времени пресечена попытка совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, пишет пресс-служба Министерства обороны РФ.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области.

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