ПВО перехватила украинский беспилотник над Воронежской областью

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CentralAsia (CA) - Около 08:30 по московскому времени пресечена попытка совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, пишет пресс-служба Министерства обороны РФ.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области.