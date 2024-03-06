ПВО перехватила украинский беспилотник над Воронежской областью
- Азия и мир, политика
- 12:45, 06 марта 2024
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Около 08:30 по московскому времени пресечена попытка совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, пишет пресс-служба Министерства обороны РФ.
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области.
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