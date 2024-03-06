Казахстан выступил за создание Палестинского государства в границах 1967 года

CentralAsia (KZ) - Заместитель премьер-министра-министр иностранных дел Казахстан Мурат Нуртлеу 5 марта подтвердил неизменную позицию Казахстана, в соответствии с которой единственным решением многолетнего конфликта является создание Палестинского государства в границах 1967 года на основе формулы «два государства для двух народов», утвержденной ООН.

Как пишет пресс-служба МИД РК, об этом он заявил в ходе чрезвычайной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, посвященной ситуации в Палестине.

В работе сессии приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран ОИС, в т.ч. Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, Иордании, Ирана, Турции, Марокко.

В ходе СМИД государства-члены ОИС призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа и высказались за необходимость скорейшего разрешения палестино-израильского кризиса.

В своём выступлении М.Нуртлеу выразил тревогу в связи с затяжной гуманитарной катастрофой в секторе Газа, выходом из которой может быть только скорейшее прекращение боевых действий. В этом контексте он также предложил использовать возможности Исламской организации по продовольственной безопасности и агентства KazAID для оказания чрезвычайной гуманитарной помощи жителям Газы. Казахстан призвал активизировать усилия по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона, что представляется особо важным в преддверии предстоящего священного месяца Рамадан.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана поприветствовал многосторонние посреднические усилия под руководством Катара и Египта по переговорам о прекращении огня и обмене заложниками между ХАМАС и Израилем. Он также высоко оценил роль Египта в эвакуации казахстанских граждан и членов их семей из Газы для последующей репатриации.

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