Казахский КНБ задержал подозреваемых в пропаганде терроризма

CentralAsia (KZ) - 6 марта Комитет национальной безопасности Казахстана при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержал двоих жителей Шымкента.

Как пишет пресс-служба КНБ, они подозреваются в пропаганде терроризма посредством социальных сетей.

По материалам следствия, ранее один из задержанных выезжал в дальнее зарубежье, где, предположительно, был вовлечен в радикальную религиозную идеологию.

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса.

Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, не подлежит разглашению.

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