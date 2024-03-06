Казахский КНБ задержал подозреваемых в пропаганде терроризма
- Казахстан, происшествия
- 13:23, 06 марта 2024
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CentralAsia (KZ) - 6 марта Комитет национальной безопасности Казахстана при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержал двоих жителей Шымкента.
Как пишет пресс-служба КНБ, они подозреваются в пропаганде терроризма посредством социальных сетей.
По материалам следствия, ранее один из задержанных выезжал в дальнее зарубежье, где, предположительно, был вовлечен в радикальную религиозную идеологию.
Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса.
Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, не подлежит разглашению.
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