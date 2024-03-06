экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Казахский КНБ задержал подозреваемых в пропаганде терроризма

CentralAsia (KZ) -  6 марта Комитет национальной безопасности Казахстана при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержал двоих жителей Шымкента.

Как пишет пресс-служба КНБ, они подозреваются в пропаганде терроризма посредством социальных сетей.

По материалам следствия, ранее один из задержанных выезжал в дальнее зарубежье, где, предположительно, был вовлечен в радикальную религиозную идеологию.

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса.

Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, не подлежит разглашению.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com