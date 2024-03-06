Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 8-10 марта

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 8-10 марта.

Республика Каракалпакстан и Хорезмская область

Переменная облачность, 8-9 марта местами дождь, 10 марта без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8 марта 14-19° тепла, 9 марта 10-15° тепла, 10 марта 12-17° тепла.

Бухарская, Навоийская области

Переменная облачность, 8-9 марта местами дождь, 10 марта без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, 8-9 марта местами возможно усиление до 15-18 м/с, 9 марта возможны порывы до 22-24 м/с. Температура 8 марта ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла, 9-10 марта ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, 8-9 марта местами возможно усиление до 15-18 м/с, 9 марта возможны порывы до 22-24 м/с. Температура 8 марта ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла, 9-10 марта ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.

Кашкадарьинская, Сурхандаринская области

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, 8-9 марта местами возможно усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области

Переменная облачность, 8 марта без осадков, 9-10 марта местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 8 марта 0-5° тепла, 9-10 марта 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.

Предгорные и горные районы республики

Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура 8 марта ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла, 9-10 марта ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла.