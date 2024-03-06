РГП «Казгидромет» выпустил основной прогноз по паводкам на 2024 год

CentralAsia (KZ) - РГП «Казгидромет» выпустил основной прогноз по паводкам на 2024 год.

Ожидаемый объем стока весеннего половодья на равнинных реках Казахстана составлен по данным гидрометеорологических наблюдений и измерений по состоянию на 1 марта 2024 года.

По обработанным РГП «Казгидромет» снимкам ДЗЗ (дистанционное зондирование земли) спутников «NASA» по состоянию на 01 марта 2024 года площадь территории Казахстана, покрытая снегом составляет 72%.

Анализируя величины выпавших осадков, запасов воды в снеге, показатели осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, а также ледовые режимы рек дана предварительная оценка паводко-опасных регионов.

Регионы с повышенными рисками: Абайская, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области и область Жетісу.

Со средними рисками: Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская области и область Улытау.

С низкими рисками: Мангыстауская область.

Объёмы влагозапасов по среднемноголетних значениям:

- в Карагандинской области ниже на 30-49%;

- в Улытауской области ниже на 13 и 20%;

- в Акмолинской области в бассейнах рек Калкутан, Жабай и Шагалалы выше среднемноголетних значений на 21-43%, а в бассейнах рек Селеты (приток в Селетинское водохранилище), Есил и Мойылды (приток в Астанинское водохранилище) ниже на 26-40%;

- в Северо-Казахстанской области выше на 57%;

- в Костанайской области в бассейнах рек Тобол, Аят (притоки в Верхне-Тобольское и Каратомарское водохранилища) и Тогузак выше на 30-98%, а в бассейнах рек Торгай и Караторгай ниже на 20-23%.

- в Актюбинской области в бассейнах рек Уил и Косистек выше на 26 и 52%, в бассейне реки Орь в пределах среднемноголетних значений, в бассейнах рек Каргалы (приток в Каргалинское водохранилище), Илек (приток в Актюбинское водохранилище), Иргиз и Темир ниже на 16-68%;

- в Западно-Казахстанской области ниже на 17-43%;

- в Атырауской области в бассейне реки Эмба ниже на 62%.

В настоящее время процесс снегонакопления продолжается.

Глубина промерзания почвы в основном ниже прошлогодних показателей в среднем от 1 до 91 см в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях. За исключением отдельных бассейнов рек Акмолинской (Калкутан, Есиль) и Карагандинской (Токырау) областей, где глубина промерзания почвы выше прошлогодних показателей от 11 до 33 см.

Также, в бассейнах рек Нура и Шерубайнура Карагандинской области, Кенгир и Сарысу Улытауской области, Есиль, Силеты (приток в Силетинское водохранилище), Шагалалы и Жабай Акмолинской области, Есиль Северо-Казахстанской области, Тобол, Аят и Торгай Костанайской области, Илек, Уил и Иргиз Актюбинской области, Чижа-2, Утва, Деркул, Шаган, Оленты и Шидерты Западно-Казахстанской области, Эмба Атырауской области наблюдаются ледяные корки на поверхности почвы с толщиной до 6,6 см.

В случае резкого повышения температурного фона и сильных дождей в марте это может привести к возникновению тало-дождевых паводков.

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