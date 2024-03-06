экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане учительница разбила голову пятикласснику, кинув в него телефоном. Видео

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане учительница разбила голову ученику, кинув в него телефоном. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмена Сурайё Рахмоновой.

Видео пришло в секретариат детского омбудсмена через социальную сеть.

Так, 24-летняя учительница английского языка М. Э. проводила урок у пятого класса. Один из учеников, 12-летний У. Ж., попросил выйти в туалет, учительница ему не ответила.

Мальчик вышел, а когда вернулся, учительница, разозлившись, что тот вышел без разрешения, бросила в него телефон и разбила ему голову.

Первую помощь мальчику оказала школьная медсестра, она обработала рану и забинтовала голову. После этого мальчик пошёл домой, и мать отвезла его в больницу, где ему оказали помощь.

Районное ОВД проводит доследственную проверку по факту инцидента.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com