62-летний немец получил более 200 вакцин против COVID-19. Ученые изучили его организм

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CentralAsia (CA) - 62-летний немец, который получил более 200 вакцин против COVID-19, стал объектом научного исследования, сообщает Ndtv.

Исследователи из Университета Фридриха-Александра Эрлангена-Нюрнберга (FAR) и университетской клиники Эрлангена обследовали его.

До сих пор было неясно, какие последствия гипервакцинация, подобная этой, окажет на иммунную систему. Некоторые ученые придерживались мнения, что иммунные клетки станут менее эффективными после привыкания к антигенам. Оказалось, что у данного человека это не так: его иммунная система полностью функциональна. Определенные иммунные клетки и антитела против SARS-CoV-2 присутствуют даже в значительно более высоких концентрациях, чем в случае с людьми, которые получили только три прививки. Результаты были опубликованы в журнале Lancet Infectious Diseases.

Более 60 миллионов человек в Германии были вакцинированы против SARS-коронавируса 2, большинство из них по нескольку раз. Мужчина, которого сейчас обследуют исследователи из FAU, утверждает, что получил 217 прививок по личным причинам. Имеется официальное подтверждение 134 из этих прививок.

Как правило, прививки содержат части патогена или своего рода схему построения, которую клетки вакцинированного человека могут использовать для самостоятельного производства этих патогенных компонентов. Благодаря этим антигенам иммунная система учится распознавать настоящего патогена в случае последующего заражения. Тогда он может реагировать более быстро и энергично. Но что происходит, если иммунная система организма чрезвычайно часто подвергается воздействию специфического антигена?

Это может иметь место при хронической инфекции, такой как ВИЧ или гепатит В, которая имеет регулярные обострения. Есть признаки того, что определенные типы иммунных клеток, известные как Т-клетки, затем устают, что приводит к тому, что они выделяют меньше провоспалительных веществ-мессенджеров. Этот и другие эффекты, вызванные привыканием клеток к антигенам, могут ослабить иммунную систему. Тогда иммунная система больше не в состоянии так эффективно бороться с патогеном.

Однако текущее исследование, в котором также участвовали исследователи из Мюнхена и Вены, не дает никаких указаний на то, что это так. Сообщется, что за последние годы этот человек прошел различные анализы крови и он разрешил ученым оценить результаты этих анализов.

Результаты показали, что у человека имеется большое количество Т-эффекторных клеток против SARS-CoV-2. Они действуют как собственные солдаты организма, которые борются с вирусом. У испытуемого их было даже больше по сравнению с контрольной группой людей, получивших три прививки. Исследователи не заметили никакой усталости в этих эффекторных клетках, они были такими же эффективными, как и в контрольной группе, получившей обычное количество прививок.

Т-клетки памяти — еще один аспект, который исследовали исследователи. Это клетки на предварительной стадии, перед эффекторными клетками. Подобно стволовым клеткам, эти клетки могут пополнять количество подходящих эффекторных клеток.

В целом ученые не обнаружили никаких признаков ослабления иммунного ответа, скорее наоборот. Кроме того, даже 217-я вакцинация, которую мужчина получил во время исследования, все равно оказала эффект: в результате количество антител против SARS-CoV-2 значительно увеличилось.

Дальнейшие тесты показали, что эффективность иммунной системы против других патогенов не изменилась.

Таким образом, представляется, что гипервакцинация не повредила иммунную систему как таковую.