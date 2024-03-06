В Туве ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ
- Азия и мир, происшествия
- 15:10, 06 марта 2024
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CentralAsia (CA) - В Туве из-за пожара на ТЭЦ в Шагонаре решили ввести режим ЧС регионального значения, сообщает INTERFAX.
Погибших и пропавших в результате инцидента нет.
По предварительным данным, ЧП в Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, которая находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливаются.
Пожар потушили, на предприятии разбирают и проливают конструкции, чтобы не допустить появление новых очагов возгорания.
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