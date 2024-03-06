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В Туве ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ
// Baza

CentralAsia (CA) -  В Туве из-за пожара на ТЭЦ в Шагонаре решили ввести режим ЧС регионального значения, сообщает INTERFAX.

Погибших и пропавших в результате инцидента нет.

По предварительным данным, ЧП в Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, которая находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливаются.

Пожар потушили, на предприятии разбирают и проливают конструкции, чтобы не допустить появление новых очагов возгорания.

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